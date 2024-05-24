Узбекистан и Пермский край РФ планируют расширять сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Узбекистана и Пермский край России разработают дорожную карту по расширению сотрудничества, охватывающую промышленную кооперацию, образование и науку. Эти договоренности были достигнуты в ходе переговоров между делегацией Узбекистана и властями Пермского края, передает Trend.

Согласно информации, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что дорожная карта будет способствовать локализации производств региона в экономических зонах Узбекистана и поддержит поставки оборудования для нефтегазовой отрасли страны.

«Это поможет локализовать наши производства в экономических зонах Республики и будет способствовать поставкам оборудования для нефтегазовой отрасли страны», - подчеркнул Махонин.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов отметил, что подписание дорожной карты поможет нарастить объемы взаимных инвестиций, укрепить торговые связи и успешно развивать совместные проекты в ключевых отраслях промышленности.

Мирзамахмудов добавил, что Узбекистан заинтересован в поставках высокотехнологичной продукции и организации совместных производств не только в нефтегазовой, но и в химической и текстильной отраслях.

«В Узбекистане созданы все необходимые условия, включая льготный режим для предприятий в технопарках», - добавил министр.

Стороны намерены подписать дорожную карту в ближайшее время.