Внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 5,9%

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2024 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 20,87 миллиарда долларов, что на 1,16 миллиарда долларов (или на 5,9%) больше, чем за тот же период в 2023 году, согласно данным Агентства статистики при президенте, передает Trend.

Экспорт, включая золото, увеличился на 9% до 8,49 миллиарда долларов, а без учета золота – на 7,1% до 5,07 миллиарда долларов. Импорт вырос до 12,4 миллиарда долларов (+3,9%).

Дефицит внешней торговли немного сократился до минус 3,89 миллиарда долларов, что на 238 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году.

Объемы импорта снижаются второй месяц подряд, возможно, из-за высокой базы прошлого года, когда был значительный импорт самолетов, несмотря на резкий рост поставок энергоресурсов. В апреле импорт составил 2,94 миллиарда долларов, в марте – 3,15 миллиарда долларов (в феврале – 3,2 миллиарда долларов), что является минимальным показателем с июля прошлого года (2,99 миллиарда долларов), но выше, чем в апреле 2023 года (2,82 миллиарда долларов).

Экспорт, исключая немонетарное золото, также сократился до 1,35 миллиарда долларов (в марте – 1,41 миллиарда долларов).

Узбекистан увеличил импорт нефти и нефтепродуктов до 788,3 миллиона долларов, что на 26,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (621,7 миллиона долларов). Основные поставки пришлись на март (244 миллиона долларов) и апрель (241,4 миллиона долларов).

Экспорт нефти и нефтепродуктов вырос в 2,8 раза до 179,4 миллиона долларов по сравнению с январем-апрелем 2023 года (64,4 миллиона долларов).

Импорт газа увеличился в 3 раза до 462,8 миллиона долларов, в то время как экспорт газа сократился более чем в 2 раза до 52,3 миллиона долларов.

Поставки угля выросли до 63,3 миллиона долларов (+15,7%), а электричества – до 67,8 миллиона долларов (+39,5%).

Импорт зерновых и продуктов из них снизился до 293,4 миллиона долларов (-43,6%), сахара и мёда – до 177,6 миллиона долларов (-5,6%), молочных продуктов и яиц – до 58,5 миллиона долларов (-14,8%), растительного масла и жиров – до 98,3 миллиона долларов (-20,5%), что объясняется снижением мировых цен на продовольствие.

В то же время импорт овощей и фруктов вырос до 180,7 миллиона долларов (+45,3%), кофе, чая, какао и пряностей – до 121 миллиона долларов (+3,3%), мяса и мясопродуктов – до 118,1 миллиона долларов (+36,1%), живых животных – до 48,5 миллиона долларов (+41,8%), и напитков – до 52,7 миллиона долларов (+69,5%).

Поставки медицинской и фармацевтической продукции увеличились до 635,4 миллиона долларов (+21,3%).

Поставки автомобилей за январь-апрель выросли до 785,2 миллиона долларов (+4,6%), включая легковые автомобили – до 577,9 миллиона долларов (+41,6%). Однако объем импорта автомобилей сокращается четвертый месяц подряд, достигнув в апреле 121,2 миллиона долларов (легковых – до 87,3 миллиона долларов, минимальное значение с июня прошлого года – 49,1 миллиона долларов). Для сравнения, в марте поставки составили 144,8 миллиона долларов, в феврале – 216,8 миллиона долларов, в январе – 302,4 миллиона долларов, в декабре – 374,2 миллиона долларов, а легковых – 107,5 миллиона долларов, 160,3 миллиона долларов и 222,8 миллиона долларов соответственно.

Экспорт цветных металлов вырос до 447,6 миллиона долларов, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.