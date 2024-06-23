Президент Монголии прибыл с визитом в Узбекистан

ТАШКЕНТ /Trend/ - 23 июня президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл с государственным визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба премьер-министра Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, визит состоялся по приглашению президента Шавката Мирзиёева.

В Международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

После непродолжительной беседы Президент Монголии и его супруга отправились к следующему пункту назначения, включенному в программу визита.