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Президент Монголии прибыл с визитом в Узбекистан

Узбекистан Материалы 23 июня 2024 16:58 (UTC +04:00)
Президент Монголии прибыл с визитом в Узбекистан
Фото: пресс-служба премьер министра Узбекистана

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - 23 июня президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл с государственным визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба премьер-министра Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, визит состоялся по приглашению президента Шавката Мирзиёева.

В Международном аэропорту Ташкента высокого гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

После непродолжительной беседы Президент Монголии и его супруга отправились к следующему пункту назначения, включенному в программу визита.

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