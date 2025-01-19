ОАЭ заинтересованы в укреплении финансовых связей с Узбекистаном

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр финансов ОАЭ Мохамед бин Хади Аль Хусейни провел онлайн-встречу с заместителем премьер-министра и министром экономики и финансов Узбекистана Джамшидом Кучкаровым, передает Trend.

Согласно информации, в ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества в финансовой сфере и изучили направления, представляющие взаимный интере.

Аль Хусейни высоко оценил прочные двусторонние отношения между ОАЭ и Узбекистаном, а также отметил значительные достижения Узбекистана в рамках его стратегии развития.

Официальные лица подчеркнули важность расширения финансового партнерства, особенно после успешного визита узбекистанской правительственной делегации в Министерство финансов ОАЭ в ноябре прошлого года. Этот визит прошел в рамках «Программы финансового лидерства», направленной на обмен опытом и знаниями в областях финансов, банковского дела и инвестиций.

Аль Хусейни выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении финансовых связей с Узбекистаном, подчеркнув, что такое сотрудничество будет способствовать росту и процветанию обеих стран.