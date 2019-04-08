Иран внес ВС США в список террористических организаций

8 апреля 2019 20:32 (UTC+04:00)

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана внес Вооруженные Силы США в свой список террористических организаций. Об этом в понедельник сообщил телеканал Press TV на своей официальной странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил письмо президенту страны Хасану Роухани, в котором призвал включить ВС США в список террористических организаций.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приняли решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) в список иностранных террористических организаций.

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