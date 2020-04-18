Тегеран и Доха пришли к соглашению о совместном сотрудничестве в области энергетики

Министр энергетики Ирана и министр промышленности и торговли Катара договорились как главы Совместной экономической комиссии двух стран о двустороннем сотрудничестве в области энергетики и инвестиций, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

После переноса заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Катаром, которое было намечено провести в Исфахане в апреле этого года, из-за вспышки коронавируса и использования временных возможностей, а также дальнейшего развития отношений между ними, в видео-конференции министр энергетики Резы Ардаканиян в качестве председателя комиссии Ирана, и министр торговли и промышленности Государства Катар Али бин Ахмед Аль-Кувари обсуждали совместные вопросы обеих сторон и принимали решения.

Президенты Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Катара согласились созвать заседание Совместной комиссии при первой же возможности после окончания вспышки коронавируса и вернуться к нормальной жизни, а также серьезно рассмотреть задачи Комиссии по развитию двусторонних отношений.