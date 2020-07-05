В Иране число выздоровевших от коронавируса превалило за 200 тысяч
БАКУ /Trend/ - В Иране с начала пандемии от коронавируса излечились 201 330 человек. Об этом, как передает Trend, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.
"За последние сутки выявлены 2 560 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 240 438 человека", сказала она на пресс-конференции.
Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 163 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 11 571 человек.
По словам Лари, число проведенных тестов на коронавирус составило более 1,79 миллиона.
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