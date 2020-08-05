Иран готов оказать гуманитарную помощь Ливану - спикер

Исламская Республика Иран готова оказать гуманитарную помощь Ливану в связи с мощным взрывом в Бейруте.

Как сообщает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в среду.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли по меньшей мере 80 человек.

«Наши сердца сегодня полны печали в связи с вчерашним трагическим инцидентом в районе порта Бейрута», заявил Галибаф сегодня на утреннем заседании иранского парламента, выразив соболезнования и сочувствия ливанскому народу, правительству и парламенту.

«Выражаю свои искренние соболезнования своему брату Хасану Насрулле и солдатам движения Сопротивления», добавил спикер Меджлиса, пожалев скорейшего выздоровления раненым.

Галибаф также заявил о готовности Ирана к сотрудничеству с ливанским властям в этом отношении. Он призвал иранское общество Красного Полумесяца оказать помощь ливанским жителям.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.