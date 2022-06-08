Объем ненефтяной внешней торговли Ирана за последние 9 месяцев составил $84 млрд

Представитель таможни Ирана Рухолла Латифи сегодня заявил, что объем ненефтяной внешней торговли Ирана за последние 9 месяцев достиг 84 млн. долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как отметил Латифи, за последние 9 месяцев объем ненефтяной внешней торговли Ирана составил 126 млн. 877 тыс. тонн на сумму 83 млрд 971 млн. долларов.

При этом доля экспорта из Ирана составила 94 млн. 315 тыс. тонн на сумму 39 млрд 474 млн. долларов, что выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.