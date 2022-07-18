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Пакистан возобновил торговое сообщение с Ираном

Иран Материалы 18 июля 2022 07:03
Пакистан возобновил торговое сообщение с Ираном

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Контрольно-пропускной пункт Zero Point на границе между Пакистаном и Ираном, через который осуществляются коммерческие грузоперевозки, возобновил работу после десятидневного перерыва. Об этом в воскресенье сообщила газета Doon, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, КПП на границе оставалось закрытым на время праздника Ид аль-Адха". Отмечается, что после возобновления торгового сообщения, товары, преимущественно продуктовые, поступают только с иранской стороны, в то время как Пакистана в последние дни "ничего не экспортировал в Иран".

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