В Беларуси сообщили о трехкратном увеличении товарооборота с Ираном

Беларусь и Иран в 2022 году в три раза увеличили товарооборот и готовы развивать сотрудничество. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба Министерства промышленности Белоруссии по итогам встречи главы ведомства Александра Рогожника с послом Ирана Саидом Яри, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Рогожник с удовлетворением констатировал трехкратное увеличение двустороннего товарооборота в 2022 году по отношению к 2021 году. При этом, министр высказал уверенность, что сотрудничество с Ираном в промышленной сфере имеет большой потенциал", - говорится в сообщении.

Со своей стороны посол Ирана дал высокую оценку уровню двусторонних контактов, отметив, что стороны "не должны останавливаться на достигнутом, необходимо и дальше развивать сотрудничество". Стороны отметили, что инфраструктура для ускоренного развития отношений готова.

На встрече Рогожник и Яри также обсудили программу визита в Белоруссию делегации Ирана во главе с заместителем министра промышленности. В частности, предполагается посещение ряда промышленных предприятий с целью установления взаимовыгодного сотрудничества.