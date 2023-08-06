Иран - один из пяти стран, выпускающих жизненно необходимые лекарства в мире

БАКУ /Trend/ - Иран входит в список пяти государств, выпускающих жизненно необходимые лекарства в мире.

Об этом сказала Глава Иранской организации по контролю за продуктами питания и лекарствами Гейдар Мохаммади, передает Trend.

Он отметил, что большая часть экспорта лекарств из Ирана приходится на биофармацевтическую сферу.

В своем выступлении на церемонии открытия "завода фармацевтических инноваций" в Тегеране, Гейдар Мохаммади подчеркнул важность этой жизненно важной отрасли и ее ключевую роль в лечении неизлечимых заболеваний. Он отметил, что данные фармацевтические препараты в первую очередь предназначены для удовлетворения потребностей на внутреннем рынке, а избыток экспортируется за границу.