Иран и Ирак приступили к строительству железной дороги между странами

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заложил камень в основание железной дороги между арабской республикой и Ираном, передает Trend.

Церемония состоялась на пограничном переходе в городе Шаламче в иракской провинции Басра. От иранской стороны в ней принял участие первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Мохбер выразил уверенность, что после завершения строительства железной дороги между городами Басра и Шаламче, которое рассчитано на два года, торговый обмен между Ираном и Ираком ожидает огромный скачок.

"Железнодорожное сообщение через погранпереход в Шаламче станет одним из маршрутов для перевозки пассажиров, путешествующих к святым местам в иракских провинциях Эн-Наджаф и Кербела", - сказал, выступая на церемонии, Мухаммед ас-Судани.