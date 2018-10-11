На малые и средние предприятия Ирана приходится лишь 10 % от экспорта страны

11 октября 2018 11:09 (UTC+04:00)

На малые и средние предприятия Ирана (МСП) приходится лишь 10 процентов от экспорта страны. Об этом сообщил управляющий директора Фонда инвестиций малых предприятий Мохаммад-Хоссейн Мокисе, передают в четверг российские СМИ.

Мохаммад-Хоссейн Мокисе рассказал, что на данный момент экспорт МСП составляет 60 процентов в Японии, 70 процентов на Тайване и 90 процентов в Сингапуре.

При этом, управляющий директор Организации малых предприятий и промышленных парков Ирана (ISIPO) Садек Наджафи объявил, что стоимость экспорта иранских МСП в первой половине текущего 1397 иранского календарного года (21 марта - 22 сентября 2018) составила 7 миллиардов долларов, отметив, что эта цифра значительна, учитывая общий объем экспорта нефти из страны в течение первой половины года, который составил 19 миллиардов долларов.

Около 4 600 малых и средних объектов строятся в промышленных парках страны, объявил в августе Наджафи и отметил, что физический прогресс в строительстве этих подразделений находится на уровне более 70 процентов.

Далее чиновник сказал, что, когда эти подразделения начнут работать, в промышленных парках будет создано 74 000 новых рабочих мест.

Он также сообщил, что 36 иранских МСП привлекли более 2,3 миллиардов долларов иностранных инвестиций в течение предыдущего 1396 иранского календарного года.

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