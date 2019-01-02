Иран увеличит инвестиции в нефтеперерабатывающую промышленность Индии

Глава индийской нефтехимической компании Chennai заявил, что Иран планирует инвестировать 15 млрд рупий (около 218 млн долларов) в развитие нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Глава Chennai отметил, что государственная компания намерена увеличить свои мощности в Nagapattinam в 9 раз, чтобы перерабатывать 9 млн тонн нефти в год.

Инвестиции иранской нефтяной компании в переработку для Chennai могут привести к дальнейшему присутствию Ирана на привлекательном рынке экспорта нефти в Индию.

Для Индии Иран остается надежным поставщиком нефти. Иран поставляет свою нефть на привлекательных условиях, что вынудило Индию попытаться получить освобождение от санкций США против Ирана в списке восьми освобожденных стран.

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