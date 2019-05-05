Иран использует "серый рынок" для преодоления последствий нефтяных санкций США

Заместитель министра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил, что Тегеран мобилизует все ресурсы, в том числе использует "серый рынок" для продажи нефти, с целью преодоления последствий от введенных США антииранских санкций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает агентство Reuters.

Заманиния не уточнил, что имеет в виду под "серым рынком", однако назвал подобную торговлю "не мошенничеством, а ответом на санкции, которые ИРИ считает несправедливыми и незаконными".

"Мы мобилизовали все ресурсы нашей страны, осуществляется продажа нефти на "сером рынке", - сказал он.

Комментируя последствия введения Вашингтоном антииранских санкций, а также отмены президентом США Дональдом Трампом продления исключений из них, заместитель министра нефти указал на необходимость срочного принятия мер в сфере экономики. "Нам потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим", - отметил он.

22 апреля Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.