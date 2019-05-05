Иран использует "серый рынок" для преодоления последствий нефтяных санкций США

5 мая 2019 18:38 (UTC+04:00)

Заместитель министра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил, что Тегеран мобилизует все ресурсы, в том числе использует "серый рынок" для продажи нефти, с целью преодоления последствий от введенных США антииранских санкций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает агентство Reuters.

Заманиния не уточнил, что имеет в виду под "серым рынком", однако назвал подобную торговлю "не мошенничеством, а ответом на санкции, которые ИРИ считает несправедливыми и незаконными".

"Мы мобилизовали все ресурсы нашей страны, осуществляется продажа нефти на "сером рынке", - сказал он.

Комментируя последствия введения Вашингтоном антииранских санкций, а также отмены президентом США Дональдом Трампом продления исключений из них, заместитель министра нефти указал на необходимость срочного принятия мер в сфере экономики. "Нам потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим", - отметил он.

22 апреля Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео рассказал о скорых переговорах с КНДР
США 17:14
Один человек погиб, еще 39 отравились от спиртных напитков в Иране
Общество 11:07
На востоке Ирана произошло землетрясение
Общество 09:12
Из съехавшего в реку во Флориде Boeing 737 извлекли бортовой самописец
США 06:35
В США нашли тело одного из трех пропавших при взрыве на заводе
США 03:39
США осудили ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками
США 02:48
Лента новостей
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 05.05.2019
Политика 19:00
Американский военный выжил после падения в жерло вулкана
США 18:23
Число погибших при взрыве у полицейского участка в Афганистане возросло до восьми (Обновлено)
Другие страны 18:00
Израиль ликвидировал полевого командира ХАМАС
Израиль 17:54
Число погибших из-за циклона "Фани" в Индии увеличилось до 33
Другие страны 17:36
Помпео рассказал о скорых переговорах с КНДР
США 17:14
Бакинский марафон-2019: 21 км борьбы и праздника, тысячи эмоций (РЕПОРТАЖ, ФОТО)
Общество 16:54
Президент Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в «Бакинском марафоне-2019» (ФОТО)
Общество 16:40
Награждены победители "Бакинского марафона-2019" (ФОТО)
Общество 16:12