В Иране сообщили об эксплуатации новых проектов по добыче полезных ископаемых

30 октября 2019 17:40 (UTC+04:00)

Согласно плану Иранской организации по разработке и реконструкции месторождений полезных ископаемых (Imidro), в этом году стоимость проектов, размещенных в производственной цепочке, достигнет 4,5 млрд. долларов, что сыграет большую роль в развитии горнодобывающего сектора, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Согласно последним статистическим данным организации Imidro, алюминиевый проект Юга является крупнейшим заводом по производству алюминиевых слитков в особой экономической зоне Парс.

Завод Jajarm Aluminium также входит в число новых проектов, нацеленных на производство 40 000 тонн алюминиевых слитков с инвестициями в 131 млн. долларов США.

Кроме того, еще и другие заводы по всему Ирану входят в этот проект про увеличению производству полезных ископаемых.

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