Иран и Россия обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма
Посол Ирана в Москве Казем Джалали и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма. Как передает Trend, об этом сообщает ИРНА.
Иранский посол и глава АТОР обсудили сотрудничество в туристической сфере, в том числе по увеличению взаимного турпотока и развитию туристской инфраструктуры.
Стороны договорились о подготовке и дальнейшем подписании двустороннего документа, в котором нашли бы отражение обсуждаемые на встрече вопросы.
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