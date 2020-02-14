Иран и Россия обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма

Посол Ирана в Москве Казем Джалали и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма. Как передает Trend, об этом сообщает ИРНА.

Иранский посол и глава АТОР обсудили сотрудничество в туристической сфере, в том числе по увеличению взаимного турпотока и развитию туристской инфраструктуры.

Стороны договорились о подготовке и дальнейшем подписании двустороннего документа, в котором нашли бы отражение обсуждаемые на встрече вопросы.