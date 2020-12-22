Иран заявил о заинтересованности в инвестициях российских компаний в ТЭК

Иран рассматривает Россию как стратегического партнера и приветствует инвестиции российских компаний в нефтяную отрасль страны. Об этом министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сказал журналистам по итогам визита в Москву 21 декабря. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Shana.

"Мы приветствуем инвестиции российских компаний в нефтяной сектор страны", - сказал он. Министр также прокомментировал тематику переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком и министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. "Одна из тем, обсуждаемых на встрече, - это мировые рынки нефти. А учитывая серьезное сотрудничество в ОПЕК+, обсудили взгляды в этом вопросе, которые оказались очень близки", - сказал он.

Зангане также добавил, что сотрудничество с российскими компаниями в области нефти, газа и производства оборудования будет продолжено. "Мы рассматриваем Россию как стратегического партнера, и это обстоятельство ничто не может изменить", - заключил он.

Россия и Иран в настоящий момент ведут проработку широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества. В 2020 году оно приобрело еще более активный и содержательный характер, сообщал ранее вице- премьер России Александр Новак по итогам встречи с Зангане. Новак обсудил с иранской стороной ключевые вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в нефтяной сфере. В настоящее время российско-иранские отношения в области энергетики развиваются успешно, добавил он.

Российские нефтяные компании до введения санкций США интересовались проектами на территории Ирана, в частности "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и "Зарубежнефть". Однако с 2018 года в отношении Ирана действуют санкции США, которые запрещают всему миру закупать его нефть. Из-за этого российские компании приостановили свои иранские проекты. Сейчас Тегеран рассчитывает на то, что с приходом нового президента Джо Байдена в США риторика в отношении Ирана изменится, и санкции будут сняты. Иран уже заявил о готовности поднять добычу нефти на 2 млн б/с после этого.