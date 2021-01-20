По данным секретаря Высшего совета иранских Свободных экономических зон Мортезы Банка, объем инвестиций, привлеченных в Свободные экономические зоны Ирана, вырос на 57 процентов за первые девять месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 20 декабря 2020 г.) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Чиновник рассказал, что, несмотря на ограничения и барьеры, связанные с иностранной валютой, налоговыми и таможенными вопросами, а также санкциями и пандемией коронавируса, наблюдаются некоторые ценные достижения с точки зрения инвестиций в Зоны свободной торговли и Особые экономические зоны страны, сообщает Tehran Times.

Развитие Зон свободной торговли и Особых экономических зон за счет производства, экспорта и инвестиций является одной из целей создания этих зон в стране.

Для достижения этой цели в прошлом году были приняты различные меры, такие как привлечение инновационных и технологических единиц в эти области и внедрение инвестиционных возможностей и преимуществ в этих зонах.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани с помощью видеоконференции открыл 61 проект на сумму 92 триллиона риалов (около 2,19 миллиарда долларов) в некоторых Зонах свободной торговли и в Особых экономических зонах страны.

Проекты были введены в эксплуатацию в производственном, промышленном, торговом и инфраструктурном секторах зон в провинциях Хормозган, Гилян, Бушер, Кум, Восточный Азербайджан и Маркази, в результате чего были созданы рабочие места для 3200 человек.

Реализация проектов развития в этих областях свидетельствует о серьезных усилиях и решимости правительства улучшить бизнес-среду в рамках политики Экономики сопротивления и достичь целей резкого роста производства в этом году, а также увеличить экспортный потенциал, валютные поступления и занятость.

Данные, опубликованные Министерством финансов и экономики, показывают, что за прошлый 1398 иранский календарный год (закончившийся 19 марта 2020 г.) в Особые экономические зоны Ирана было вложено 89,843 триллиона риалов (около 2,139 миллиарда долларов) внутренних инвестиций, что на 173 процента больше, чем годом ранее.

Создание Зон свободной торговли в Иране датируется 1368 иранским календарным годом (март 1989 г. - март 1990 г.) после падения доходов страны от нефти в предыдущем году, которое побудило правительство стимулировать экспорт не нефтяных товаров.

Первые две Зоны свободной торговли Ирана были созданы на островах Киш и Кешм в Персидском заливе.

С тех пор в стране были созданы еще пять Зон свободной торговли, в том числе Чабахар на юго-востоке провинции Систан-Белуджистан, Арванд на юго-западе провинции Хузестан, Энзели на севере провинции Гилян, Арас в провинции Восточный Азербайджан и Маку в провинции Западный Азербайджан, обе на северо-западе страны.

Учитывая важную роль, которую Зоны свободной торговли играют в продвижении экспорта и занятости страны, Иран серьезно занимается развитием своих существующих зон, а также созданием новых зон.