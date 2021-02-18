Производство анодной меди в Иране выросло на 19 процентов в течение первых десяти месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта 2020 - 19 января 2021) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Как сообщалось, за десять месяцев текущего года произведено 292 715 тонн анода меди.

Производство анодной меди также выросло на 41 процент в десятом месяце текущего года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В десятом месяце текущего года в стране произведено 29 643 тонны этой продукции.

В прошлом месяце глава National Iranian Copper Industries Company (NICIC) заявил, что производство меди в стране побьет новые рекорды в текущем иранском календарном году (заканчивается 20 марта).

Выступая в кулуарах 16-й Международной выставки горнодобывающей, строительной и смежной промышленности и оборудования (Iran ConMin), Ардешир Саад-Мохаммади объявил о 12-процентном увеличении производства медного комплекса Сарчешме в текущем году.

«К концу этого года комплекс достигнет производственного рекорда в 280 000 тонн», - сказал IRIB чиновник.

Он также отметил, что производство анода меди к концу года также станет новым рекордом. «В этом году производство анода меди в стране вырастет на 16 процентов», - сказал он.

По словам Саада-Мохаммади, мощность производства меди в Иране достигнет 550 000 тонн к 1403 календарному году Ирана (начало 20 марта 2024 г.).

«Учитывая 2,5 миллиарда евро новых инвестиций, сделанных в медный комплекс Сарчешме, и реализацию 29 новых проектов в этой отрасли, мы надеемся, что к 1403 году производственные мощности страны достигнут 550 000 тонн», - отметил он.

Он указал на высокое качество иранской меди, сказав: «Иранская медь имеет очень хорошее качество и чистоту 99,999%, у нее есть свои покупатели по всему миру, и мы надеемся, что с помощью этого качества продукции мы сможем улучшить нашу глобальную позицию в мире».

За прошлый 1398 иранский календарный год экспорт меди из Ирана увеличился вдвое, несмотря на серию жестких санкций, введенных Соединенными Штатами с целью воспрепятствовать торговле прибыльными металлами Исламской Республики.

Высокопоставленный чиновник Иранской организации по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), крупнейшего металлургического и горнодобывающего холдинга Ирана, заявил, что стоимость экспорта основной медной продукции за последний год составила более 1 миллиарда долларов.