Южная Корея разблокирует $1 млрд, принадлежащих Ирану

Южная Корея готова разблокировать иранские средства на сумму $1 млрд. Об этом заявил во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С представителями Южной Кореи и Японии было достигнуто соглашение об использовании финансовых средств Центробанка Ирана, заблокированных в этих странах. По всей видимости, на начальном этапе Южная Корея передаст нам $1 млрд", - приводит его слова пресс-служба иранского правительства.