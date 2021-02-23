Южная Корея разблокирует $1 млрд, принадлежащих Ирану

Экономика 23 февраля 2021 14:07 (UTC+04:00)
Южная Корея разблокирует $1 млрд, принадлежащих Ирану

Южная Корея готова разблокировать иранские средства на сумму $1 млрд. Об этом заявил во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С представителями Южной Кореи и Японии было достигнуто соглашение об использовании финансовых средств Центробанка Ирана, заблокированных в этих странах. По всей видимости, на начальном этапе Южная Корея передаст нам $1 млрд", - приводит его слова пресс-служба иранского правительства.

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