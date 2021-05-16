Экспорт сельхозпродукции из Ирана составил 6 млн тонн

Объем экспорта сельхозпродукции из Ирана за прошедший год иранского календарного года (закончился 21 марта 2021 года) составил 6 млн тонн. Об этом сообщил замглавы министра сельского хозяйства Ирана Мохаммад Махди Боруманд.

"Ежегодно в стране производится около 123 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, из которых 24 миллиона тонн этой продукции относятся к садоводческой и тепличной продукции", - сказал Боруманд.

По его словам, ежегодный объем экспорта лекарственных растений из Ирана составляет 120 тыс. тонн на сумму 530 миллионов долларов.

"Развитие тепличных хозяйств очень важно и является одним из приоритетов Министерства сельского хозяйства", сказал чиновник.

Боруманд добавил, что в целом по стране имеется всего примерно 21 тысяча гектаров теплиц, отметив, что к 2025 году этот показатель достигнет до 48 тысяч гектаров.