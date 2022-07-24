Экспорт иранских продуктов в Катар достигнет $1 млрд

Ожидается, что объем экспорта в Катар из Ирана увеличится до 1 млрд долларов в ближайшие два года. Об этом заявил замглавы торгово-промышленной палаты Ирана и Катара Хоршид Газдрази в воскресенье, указав на позитивные итоги недавнего визита торговой делегации Ирана в Катар, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Иранская торговая делегация из 70 компаний в ходе 5-дневного визита в Катар встретилась с министром энергетики страны, чтобы обсудить пути развития торгового сотрудничества двух стран», - отметил он.

По его словам, открытие иранского торгового центра в Катаре, назначение советника по экономическим вопросам в посольстве Исламской Республики в Катаре и посещение свободной экономической зоны «Хамад» являются достижениями визита иранской делегации в Катар.

Газдрази добавил, что иранские бизнесмены встретились с катарскими коллегами в ТПП Катара. «Доха также приветствовала запуск пассажирского судна между южными портами Ирана и этой страной, даже во время ЧМ-2022 по футболу», - отметил иранский чиновник.

Объем торговли Ирана и Катара в настоящее время составляет 300-400 млн долларов.