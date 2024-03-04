Иран назвал объем внешней торговли с основными торговыми партнерами

БАКУ/Trend/ - Общий объем внешней торговли Ирана за 11 месяцев текущего иранского года (начался 21 марта 21 марта 2023 года) с 10 основными торговыми партнерами страны составил 136 миллионов тонн товаров на сумму 88 миллиардов долларов.

Китай, ОАЭ, Турция, Ирак, Индия, Пакистан, Россия, Оман, Германия и Афганистан считаются основными торговыми партнерами Ирана, на которые приходится 84% общей стоимости обменов, а на остальные страны — 16%.

"Из общего объема внешней торговли Ирана за 11 месяцев текущего года 136 миллионов тонн товаров на сумму 88 миллиардов долларов составили торговый обмен страны с 10 основными торговыми партнерами Ирана", говорится в новом отчете иранской таможни.

Между тем, шесть торговых партнеров Ирана, а именно Китай, Афганистан, Россия, ОАЭ, Пакистан и Оман, увеличили свою торговлю с Ираном за 11 месяцев этого года.