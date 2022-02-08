Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора во вторник обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в контексте переговоров в Вене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки. Министры высказались в пользу скорейшего реанимирования СВПД в его изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.