Иран призвал провести посвященную соглашению по ядерной программе министерскую встречу

Иран согласен на созыв в ближайшее время министерской встречи для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его ядерной программе. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель исламской республики при ООН Амид Саид Иравани, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы возобновить венские переговоры, сотрудничать для выхода на приемлемое решение и даже как можно скорее организовать министерскую встречу для того, чтобы объявить о восстановлении СВПД, - сказал он. - Это достижимо, если США проявят реальную политическую волю, будут готовы работать над взаимоприемлемым решением и согласятся до конца выполнить свои обязательства. Следующий шаг - за США".