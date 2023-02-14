Китай намерен продолжить содействовать возобновлению ядерной сделки с Ираном

Власти Китая намерены продолжать содействовать консультациям по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом во вторник в ходе переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай в будущем продолжит принимать конструктивное участие в переговорах о возобновлении СВПД, будет поддерживать законные права и интересы Ирана и способствовать скорейшему урегулированию ядерной проблемы", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что правительство КНР намерено расширять координацию с Ираном в рамках международных организаций, в том числе в ООН и в Шанхайской организации сотрудничества.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД с целью преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями Ирана завершился в австрийской столице без какого-либо результата.