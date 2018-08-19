Зариф обвинил США в создании "группы действий" для свержения власти в Иране

19 августа 2018 13:08 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США создали "группу действий" по Ирану, чтобы свергнуть власть в стране, как это произошло в 1953 году, и предупредил о бесперспективности этой затеи, передаёт РИА Новости.

"Ровно 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство (Мохаммеда) Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на следующие 25 лет. Теперь "группа действий" по Ирану мечтает сделать то же самое при помощи давления, дезинформации и демагогии. Больше никогда", — написал министр в своем Twitter-аккаунте.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил в четверг, что создает в госдепартаменте "группу действий", которая займется координацией политики в отношении Тегерана. Помпео также назначал Брайана Хука спецпредставителем США по Ирану. Помпео не стал вдаваться в детали работы новой группы.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном от 2015 года, по которому Тегеран в обмен на снятие санкций согласился разрешить инспекции своей ядерной программы. США уже вернули часть односторонних санкций против Ирана, действовавших до 2015 года, и планируют расширять санкционный режим.

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