Новак: санкции против Ирана дестабилизируют ситуацию в регионе при нулевом результате

3 июля 2019 01:08 (UTC+04:00)

Санкции на экспорт нефти Ираном дестабилизируют ситуацию во всем регионе Персидского залива, не приводя ни к какому результату. Такое мнение выразил министр энергетики России Александр Новак во вторник в интервью американскому телеканалу CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В отношении ограничений иранского экспорта - мы поддерживаем Иран. Мы считаем, что санкции незаконны, они не были одобрены ООН. Эти шаги серьезно дестабилизируют ситуацию. Не только в Иране, на который были наложены санкции, но, как мы можем видеть, в целом регионе Персидского залива. А самое главное, они не приводят ни к какому результату", - сказал он.

При этом Новак подчеркнул, что не считает сам Иран причиной нестабильной ситуации в регионе.

В ноябре 2018 года США восстановили санкции в отношении Ирана, включающие запрет на продажу нефти. Это последовало за решением президента США Дональда Трампа об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Американское эмбарго заметно ограничило экспорт иранского топлива.

Как отмечалось в отчете Международного энергетического агентства, в мае 2019 года иранская добыча нефти находилась на минимальном с 1980-х годов уровне. Именно с мая прекратили свое действие временные разрешения на покупку иранской нефти, выданные США восьми странам в ноябре 2018 года. Экспорт нефти упал в мае на 480 тысяч баррелей в сутки - до 810 тысяч. При этом в мае 2018 года Иран поставлял на мировой рынок 2,5 - 2,6 млн баррелей в сутки.

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