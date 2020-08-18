У Ирана в регионе наиболее крепкие связи с Азербайджаном — вице-президент

БАКУ /Trend/ - Одни из самых крепких связей Ирана в региональных отношениях налажены с дружественным и братским Азербайджаном.

Об этом сказал журналистам в провинции Ардебиль вице-президент Ирана, председатель Планово-бюджетной организации Мухаммед Багир Нобахт, передает во вторник Trend.

По его словам, ввиду этого предпринимаются все необходимые шаги для развития отношений между двумя странами.

Нобахт отметил, что благодаря созданию инфраструктуры Иран может реализовывать совместные проекты с Азербайджаном, что является одним из приоритетов правительства.

Вице-президент Ирана добавил, что надеется на достижение значительного прогресса в сфере двусторонней торговли в ближайшем будущем.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)