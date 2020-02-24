В Иране число зараженных коронавирусом может превысить 60 человек

Общество 24 февраля 2020 13:56 (UTC+04:00)
В Иране число зараженных коронавирусом может превысить 60 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Иране может составлять около 60 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

"Примерное число человек, анализы которых оказались положительными, от 59 до 61 человека", - сказал он в ходе пресс-конференции правительства, показанной телевидением Ирана.

Он также добавил, что погибли 12 человек, власти уточнят данные позже.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.

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