БАКУ /Trend/ - На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,0, передает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 142 километрах к северо-востоку от города Бендер-Аббас. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.