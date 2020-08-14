В результате взрыва в Тегеране пострадали четыре человека

Взрыв в одном из жилых домов в Тегеране привел к возникновению пожара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу агентство Tasnim.

Отмечается, что инцидент произошел в четырехэтажном доме. По меньшей мере, четыре человека пострадали.

На месте продолжаются спасательные работы. Причина происшествия уточняется.