Крупнейшие инновационные предприятия региона в сфере искусственного интеллекта находятся в Иране

Исламская Республика Иран обладает крупнейшими инновационными предприятиями в сфере искусственного интеллекта в регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил вице-президент Ирана по вопросам науки и технологии Сурин Саттари.

«500 человек работают в области программирования для разработки искусственного интеллекта лишь в одном иранском предприятии», заявил Саттари на первом заседании Ассамблея технологии и инновации провинции Тегерана, которое с участием губернатора и мэра столицы прошло в инновационной компании «Азади».

Напомним, что более 5000 иранских инновационных предприятий в настоящее время активно работают в стране, 2800 из которых находятся в Тегеране.