За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерли 82 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 82 человека.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 56 100 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 924 человека, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 280 438 человек, из них состояние 4 686 человек оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровели 1 067 466 человек, проведено свыше 8,09 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)