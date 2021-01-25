Иран намерен импортировать 16 млн. доз вакцины от коронавируса из надежных стран
Глава комиссии здравоохранения иранского парламента Хосейнали Шахрияри сказал, что импорт 16 млн. 800 тысяч доз вакцины от коронавируса из надежных стран находится в повестке дня, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«Согласно приказу Верховного лидера импорт вакцины Pfizer, произведенной в Великобритании, Франции и США, запрещен, но безопасные вакцины разрешено ввозить из других надежных зарубежных стран», - отметил он.
Как отметил чиновник, «за импорт вакцины отвечает Министерство здравоохранения, лечения и образования. Для этого было выплачено 52 миллиона долларов в качестве предоплаты за импорт этого медицинского продукта, и он поступит в страну до конца этого месяца».
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