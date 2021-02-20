БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 68 человек.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 59 409 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 7 922 человека, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 566 081 человека, из них состояние 3 677 человек оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровели 1 337 877 человек, проведено свыше 10,3 миллионов тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)