В Иране выявили сразу несколько штаммов COVID-19

БАКУ /Trend/ - В провинции Хормозган на юге Ирана у более чем трех десятков человек выявлен мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 из Южной Африки.

Об этом сказал министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Сейед Намеки, передает в среду Trend со ссылкой на сайт ведомства.

По его словам, одна из проблем заключается в том, что традиционное лечение неэффективно против этого штамма, и большая часть вакцин от него не защищает.

"Кроме того, три человека в иранской провинции Гум заразились мутировавшим штаммом коронавируса из Индии. В иранской провинции Западный Азербайджан выявлен факт заражения 10 индийских рабочих индокалифорнийским (гибридным) штаммом коронавируса. Этим штаммом также были инфицированы рабочие с фабрики в провинции Йезд.

Если эти штаммы коронавируса широко распространятся в Иране, то система здравоохранения может столкнуться с проблемами", - сказал Намеки.

Отметим, что с начала пандемии в Иране выявлено 2 591 609 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 73 568 человек, выздоровели - 2 039 427.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)