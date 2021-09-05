Раиси получил вторую дозу иранской вакцины от COVID-19

Президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье получил вторую дозу иранской вакцины "Ков Иран Баракат" от коронавирусной инфекции COVID-19, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Напомним, что первую дозу президент Ирана получил 8 августа.

Президент Ирана поблагодарил медицинский персонал за работу в период пандемии, а также призвал ускорить темпы производства иранской вакцины от коронавируса.

Ранее 23 июля, верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи принял вторую дозу иранской вакцины от коронавируса "Ков Иран Баракат". Первую дозу иранской вакцины Верховный лидер принял 25 июня.