В Иране за сутки от коронавируса скончались более 300 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 355 человек.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в этой стране составило 116 791.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились 12 847 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигло 5 408 860, состояние 6 836 из которых оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 4 736 896 человек, проведено свыше 30,8 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 42 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первую дозу препарата получили 28,4 миллиона человек, вторую – 13,6 миллиона.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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