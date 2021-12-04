Вблизи ядерного объекта Ирана произошел взрыв

БАКУ /Trend/ - В 20 километрах от ядерного объекта в Натанзе в центральной иранской провинции Исфахан произошел взрыв.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал губернатор района Натанз Рамазанали Фирдовси.

По его словам, взрыв произошел в результате срабатывания оборонной системы и произведения выстрела.

Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ведется расследование.

(Автор: Эльнур Багишев)