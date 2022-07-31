В Иране за последние сутки выявлено свыше 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 9 727, скончался 61 человек.

Как сообщает Trend, информацию об этом в воскресенье распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 141 998 человек.

В целом с начала пандемии в Иране выявлено свыше 7,39 млн случаев заражения, состояние 1 227 больных оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от коронавируса вылечились свыше 7,08 млн человек, проведено свыше 53,2 миллионов тестов на выявление заболевания.

Всего в стране применено свыше 153 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 64,7 млн, вторую - 58,1, третью - 30,2 млн человек.