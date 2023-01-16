Обновлены данные по числу школьников в Иране, отравившихся угарным газом (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Число учащихся, отравившихся угарным газом в средней школе Фарзанеган в Ардебиле, составляет 59.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный директор Управления образования иранской провинции Ардебиль Келамулла Сафари.
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14:40
В иранской провинции Ардебиль 30 школьников отравились угарным газом.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал ректор Университета медицинских наук провинции Ардебиль Али Махаммадиан Эрди.
По его словам, в школу были немедленно отправлены 4 машины скорой помощи и автобус. В настоящее время идет госпитализация школьников.
В связи с происшествием проводится расследование.
(Перевод: Нубар Кулузаде)