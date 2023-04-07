"Земледелие" или "Строительство" – как поменять вид пользования земельным участком

Вопрос:

Добрый день! В 90-е годы жителям поселка Новханы государство выделило земли под земледелие. Я купила у жителя 10,6 сот , в купчей тип пользования написан "земледелие" (əkin). Чтобы построить дом, нужно поменять тип пользования на "строительство". Подскажите, как это сделать?

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Решение о смене категории земли принимается Кабинетом Министров после получения соответствующего обращения, к которому должны прилагаться документы по земельному участку, в том числе акт государственной экологической экспертизы.

Кабинет Министров даёт поручение Государственной службе по вопросам имущества провести необходимые проверки и принимает решение о смене категории земли на основе её заключения.

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