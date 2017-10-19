Шелковая сокровищница: Азербайджанские узоры XVI-XVIII веков (ФОТО)

19 октября 2017 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие выставки "İpək xəzinələri: XVI-XVIII əsrlərdə Azərbaycan naxışları" ("Шелковая сокровищница: Азербайджанские узоры XVI-XVIII веков"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана. Экспозиция представлена в рамках V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру.

Выступивший на мероприятии министр культуры и туризма Абульфас Гараев, отметил значение выставки с точки зрения пропаганды азербайджанского коврового искусства в мире.

По словам кураторов экспозиции - председателя академического комитета İCOC (Международная конференция по восточным коврам) Алберто Боралеви и независимого эксперта министерства Аслы Самедовой, проведение данной экспозиции - важный факт не только для Азербайджана, но и для международной музейной практики.

Было отмечено, что на выставке представлены экспонаты Музея Виктории и Альберта (Лондон) и Музея исламского искусства (Берлин), а также частных коллекций. Также на выставке наряду с экспонатами из зарубежных музеев, представлены экспонаты, хранящиеся в Азербайджанском национальном музее.

Выставка - успешный результат международной культурной и научной деятельности.

(Автор: Джани Бабаева )

Azernews Newspaper
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