Азербайджанская музыка, совершающая космическое путешествие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 40 лет назад, в 1977 году NASA запустило два космических аппарата - Voyager I и Voyager II, которые на сегодня являются самыми дальними от Земли и в то же время самыми быстрыми объектами, созданными человечеством. Оба космических корабля унесли с собой в космос виниловые пластинки "Golden Records", на которые была записана музыка самых различных культур и эпох, а также природные и техногенные звуки, такие, как поцелуй матерью ребенка, звуки ветра, дождя и серфинга. Это делалось с целью, чтобы любая потенциальная форма жизни способна была услышать звуки с планеты Земля. Наряду с тысячами композиций комитет NASA включил в сборник и запись азербайджанского мугама "Шур", исполняемого на балабане.



Исследователи называют мугам символом бесконечности. И действительно, если бы можно было разом услышать современный мир – в геометрической цельности и прогрессии, если бы наша планета вдруг зазвучала как единая прекрасная мелодия, наверное, эта музыка была бы созвучна мугаму. Задолго до космической эры мугам выразил в самой своей сути то чувство единства со Вселенной, которое пронизывает человечество во все времена. Удивительно, как современна и планетарна эта музыка! Азербайджанский мугам – это небесная музыка. Весь мир любит нашу музыку…

По мнению профессора Парижского национального центра научных исследований Жана Дюринга, мугам является как бы «пульсом жизни» азербайджанского народа в преломлении исконных общечеловеческих истин о добре, красоте, вечности; носителем самых прекрасных качеств: привязанности к земле, корням, патриотизма, чувства национального достоинства, гостеприимства, доброты – данные высокие понятия лежат в основе понимания мугама.

Тема духовности в мугаме играет преимущественную роль. Ведь концептуальная основа мугама воплощает идею развития и совершенствования человечества, посредством ряда эмоциональных состояний («макамов») приводящих к его духовному освобождению и очищению.

Мугам - бессмертная духовная ценность - эта мысль является лейтмотивом проекта "Muğam və mənəviyyat" ("Мугам и духовность"), который проводится на протяжении нескольких месяцев в Международном центре мугама в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра мугама. Проект реализуется Международным центром мугама и телеканалом Mədəniyyət ("Кильтура").

В концертной программе "Hümayun" выступили народная артистка Гюльянаг Мамедова, заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Эхтирам Гусейнов, известные ханенде Камила Набиева и Фарамаз Гярмруди. Выступление прошло в сопровождении инструментального ансамбля "Könül", художественным руководителем которого является народный артист, исполнитель на таре Алиага Садиев. Музыканты ансамбля – заслуженные артисты Эльшан Мансуров (кяманча), Ширзад Фаталиев (балабан), Кямран Керимов (нагара), а также Хусамеддин Азизов (нагара), Галиб Гашимов (тар), Фарид Бабаев (кяманча).

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(Автор: Вугар Иманов)

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