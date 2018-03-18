Глухие танцоры из Великобритании и необычные актеры Азербайджана (ФОТО)

18 марта 2018 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошло выступление танцевальной труппы Deaf Men Dancing ("Танцующие глухие мужчины") из Великобритании и состоялась премьера спектакля “Bir günəş altında” (Место под солнцем), сообщает Trend Life. Проект реализован Азербайджанским представительством международной британской организации British Council в сотрудничестве с посольством Великобритании в Азербайджане, Пространством Современного Искусства YARAT, Киноцентром "Низами" и Государственным театром юного зрителя.

Выступления были представлены в рамках программы Unlimited, которая направлена на поощрение культурных проектов для людей с ограниченными возможностями путем создания необходимой для них среды, состоящей из специалистов помогающим им развивать навыки презентации своих творческих замыслов, продюсеров, тех, кто принимает решения по этим вопросам, объектов и помещений, где могли бы реализоваться их культурные проекты.

Deaf Men Dancing - это мужская танцевальная труппа, которая в своем творчестве объединяет различные стили танца и британский язык жестов. Режиссер и хореограф труппы Марк Смит вместе с художником Райаном Доусоном Лейтом и композитором Шоном Чандлером представили новую постановку под названием "Ten", на создание которой их вдохновило творчество таких танцевальных дуэтов, как Laurel & Hardy, Flanagan & Allen, Morecambe & Wise, Abbott & Costello и Gilbert & George. Коллектив состоит из профессиональных танцоров, которые, как и Марк, глухие. Труппе в своих постановках удалось объединить различные танцевальные стили с языком жестов, создав, таким образом, оригинальное и красивое шоу. Выступление артистов заставляет любителей танцевального искусства переосмыслить сущность этого вида искусства и коммуникации.

В начале представления на сцене появляются двое глухих мужчин. Они устанавливают импровизированные трибуны и излагают аудитории "Десять заповедей понимания глухих" с помощью британской системы языка жестов, пантомимы, физического театра и танца. Основная специфика их выступления состоит в использовании жестового языка как неотъемлемой части творческого процесса и интеграции его в "словарь" движений вместо привлечения его как внешнего дополнительного элемента спектакля. Процесс для танцоров начинается с передачи текстов песен друг другу на языке жестов, на этом этап прямого перевода заканчивается. Далее начинается вольная интерпретация тех же жестов в более артистичной и изящной форме. Маленькие движения рук превращаются в основную тему танца и подчеркивают выразительность звучащей музыки, ее красоту.

В спектакле "Место под солнцем" приняли участие студенты Азербайджанского государственного институту культуры и искусств и актеры с ограниченными физическими возможностями. Спектакль поставлен режиссером, основателем и директором театра DOM Таланом Расуловым и британским специалистом форум-театра, актрисой Керин Чапман по одноименной пьесе мотиватора и блогера Мурада Мамедова, который также сыграл главную роль в постановке. Сюжет спектакля построен на взаимоотношениях между представителями различной социальной формации, интеграции людей с ограниченными физическими возможностями в общество, их роль и значение в современном мире.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мэтью Брайза: Визит Саакяна в США не повлияет на стратегическое партнерство между Вашингтоном и Баку
Политика 15:43
Азербайджан вносит вклад в мировой опыт развития - экс-президент Парагвая (Эксклюзив)
Политика 07:00
Британские законодатели заявили о необходимости отсрочки Brexit
Европа 06:40
Визит в Вашингтон Бако Саакяна является звеном в цепочке акций давления США на Россию
Политика 17 марта 16:21
США следует расширить сотрудничество с Азербайджаном - американский политолог
Политика 17 марта 15:43
Президентские выборы в Азербайджане пройдут справедливо и демократично - экс-президент Парагвая (Эксклюзив)
Политика 17 марта 15:05
Зияфет Аскеров уверен в позитивных выводах мониторинговой миссии по итогам президентских выборов в РФ
Политика 17 марта 14:39
Визит Саакяна в США подрывает стратегические отношения между Баку и Вашингтоном – посол
Нагорно-карабахский конфликт 17 марта 14:18
«Шелковый путь» - важный проект, связывающий Азию и Европу – посол Азербайджана в США
Бизнес 17 марта 13:56
Узбекистан и Великобритания расширяют военное сотрудничество
Узбекистан 17 марта 13:18
Британский Совет прекратит свою работу в России
Россия 17 марта 12:34
Российский МИД объявил персонами нон-грата 23 британских дипломата
Россия 17 марта 12:33
The National Interest: Визит Саакяна в США наносит ущерб дружественным отношениям между США и Азербайджаном
Нагорно-карабахский конфликт 17 марта 11:42
Посол Великобритании вызван в МИД России
Россия 17 марта 11:37
Главы МИД Азербайджана и Иордании обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-й годовщины установления дипотношений
Политика 17 марта 06:34
Азербайджан и ЮНИСЕФ обсудили программу сотрудничества
Общество 17 марта 00:30
Китай и Азербайджан могут перейти на новый уровень сотрудничества (Эксклюзив)
Экономика 16 марта 22:10
ОПЕК назвала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 16 марта 20:40