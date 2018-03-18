Глухие танцоры из Великобритании и необычные актеры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошло выступление танцевальной труппы Deaf Men Dancing ("Танцующие глухие мужчины") из Великобритании и состоялась премьера спектакля “Bir günəş altında” (Место под солнцем), сообщает Trend Life. Проект реализован Азербайджанским представительством международной британской организации British Council в сотрудничестве с посольством Великобритании в Азербайджане, Пространством Современного Искусства YARAT, Киноцентром "Низами" и Государственным театром юного зрителя.

Выступления были представлены в рамках программы Unlimited, которая направлена на поощрение культурных проектов для людей с ограниченными возможностями путем создания необходимой для них среды, состоящей из специалистов помогающим им развивать навыки презентации своих творческих замыслов, продюсеров, тех, кто принимает решения по этим вопросам, объектов и помещений, где могли бы реализоваться их культурные проекты.

Deaf Men Dancing - это мужская танцевальная труппа, которая в своем творчестве объединяет различные стили танца и британский язык жестов. Режиссер и хореограф труппы Марк Смит вместе с художником Райаном Доусоном Лейтом и композитором Шоном Чандлером представили новую постановку под названием "Ten", на создание которой их вдохновило творчество таких танцевальных дуэтов, как Laurel & Hardy, Flanagan & Allen, Morecambe & Wise, Abbott & Costello и Gilbert & George. Коллектив состоит из профессиональных танцоров, которые, как и Марк, глухие. Труппе в своих постановках удалось объединить различные танцевальные стили с языком жестов, создав, таким образом, оригинальное и красивое шоу. Выступление артистов заставляет любителей танцевального искусства переосмыслить сущность этого вида искусства и коммуникации.

В начале представления на сцене появляются двое глухих мужчин. Они устанавливают импровизированные трибуны и излагают аудитории "Десять заповедей понимания глухих" с помощью британской системы языка жестов, пантомимы, физического театра и танца. Основная специфика их выступления состоит в использовании жестового языка как неотъемлемой части творческого процесса и интеграции его в "словарь" движений вместо привлечения его как внешнего дополнительного элемента спектакля. Процесс для танцоров начинается с передачи текстов песен друг другу на языке жестов, на этом этап прямого перевода заканчивается. Далее начинается вольная интерпретация тех же жестов в более артистичной и изящной форме. Маленькие движения рук превращаются в основную тему танца и подчеркивают выразительность звучащей музыки, ее красоту.

В спектакле "Место под солнцем" приняли участие студенты Азербайджанского государственного институту культуры и искусств и актеры с ограниченными физическими возможностями. Спектакль поставлен режиссером, основателем и директором театра DOM Таланом Расуловым и британским специалистом форум-театра, актрисой Керин Чапман по одноименной пьесе мотиватора и блогера Мурада Мамедова, который также сыграл главную роль в постановке. Сюжет спектакля построен на взаимоотношениях между представителями различной социальной формации, интеграции людей с ограниченными физическими возможностями в общество, их роль и значение в современном мире.

(Автор: Вугар Иманов)

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