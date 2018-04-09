В Баку прошел вечер в честь корифея национального искусства Хагигат Рзаевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Unudulmayanlar" (Незабытые), при поддержке Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, прошел вечер, посвященный творчеству оперной, народной и эстрадной певицы, народной артистки Азербайджана Хагигат Рзаевой, сообщает Trend Life.

На открытии вечера доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы, народные артисты, исполнители мугама Ариф Бабаев и Джанали Акперов, народный артист, кинорежиссер Огтай Миргасымов рассказали о жизни и творчестве Хагигат Рзаевой, которая оставила неизгладимый след в истории национальной музыкальной культуры. Гостям был представлен видеоматериал.

Одна первых женщин- исполнителей мугама, вышедших на большую сцену, Хагигат Рзаева (20 мая 1907, Лянкяран - 2 августа 1969, Баку) принадлежит к числу исполнителей, владеющих виртуозной манерой народного певца-мугаматиста и развивающих традиции, заложенные первыми деятелями национальной оперно-исполнительской культуры. Она пришла на сцену еще совсем юной девушкой и за несколько лет выросла в ведущую артистку азербайджанской оперы. В 1917 году начала обучение в Лянкаранском городском училище, готовившем учителей. Вместе с другими девушками азербайджанками она принимала участие в ученических спектаклях. И если некоторые артисты на заре азербайджанского оперного исполнительства выступали в женских ролях, юной Хагигат неоднократно приходилось выступать в мужских, потому что в силу религиозных традиций женщинам запрещалось играть на сцене вместе с мужчинами. Деятельное участие принимала Хагигат в драматическом кружке при педагогическом институте, а также в кружке профсоюзной женской самодеятельности. В 1925 году становится участницей молодежной театрально-любительской труппы "Дамга", выступала регионах страны. Оперная сцена сильно влекла молодую артистку и в 1927 году была принята в труппу Азербайджанского театра оперы. Одновременно она поступила в Азербайджанскую Государственную консерваторию, где изучала мугам и оперу. Её самые известные роли - Лейли в «Лейли и Меджнун», Сэнэм в «Не та, так эта», Телли в «Аршин мал алан», Асли в «Асли и Керем» Узеира Гаджибейли, Шах-Сенем в «Ашыг Гариб» 3ульфугара Гаджибекова, Араб Зенги в «Шах Исмаил» Муслима Магомаева. В трактовке этих разных по своему характеру образов сказалась многогранность дарования артистки. Ее тонкий дар перевоплощения не раз отмечали музыкальные деятели Азербайджана. С 1952 года вела концертную деятельность.

Она много и с большим успехом выступала на эстраде Бакинской филармонии, в клубах, парках культуры, по радио. О большой концертно-шефской работе, которую вела Рзаева на протяжении многих лет (особенно активной была ее шефская деятельность в годы Великой Отечественной войны), свидетельствуют многочисленные отзывы, благодарности, грамоты и подарки самых различных предприятий и коллективов Азербайджана. В дни первой декады азербайджанского искусства в Москве Хагигат Рзаева была награждена орденом "Знак почета".

В концертной программой выступили заслуженные артисты Анр Шушалы, Севиндж Сарыева, Сабухи Ибаев, Нурия Гусейнова, Гюльназ Исмайлова, вокалисты Рявана Гурбанова, Анр Гулиев, Атабей Исмайлов, Джвид Азизов, Умида Аббасова и Фатима Алиева. Выступление прошло в сопровождении ансамбля народных инструментов под управлением тариста Алтая Нифталиева, в состав которого вошли – Араз Агавердиев (кяманча), Кямран Новрузов (тар), Сулейман Алиев (нагара) и Вяфадар Рамиззаде (балабан).

Вечер завершился выступлением внучки, дочери сына Хагигат Рзаевой - композитора Азера Рзаева, преподавателя средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Ульфии Манафовой, которая отметила, что государством уделяется особое внимание развитию и пропаганде классического и национального музыкального искусства, выразила искреннюю признательность организаторам вечера.

(Автор: Вугар Иманов)

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