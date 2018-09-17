Легенда российского балета проведет мастер-классы для азербайджанских артистов

БАКУ /Trend Life/ - Видный российский специалист балета, народный артист России, лауреат Государственной премии России, лауреат всесоюзных и международных конкурсов артистов балета, педагог-репетитор Государственного академического Большого театра России Марк Перетокин приглашен руководством Азербайджанского государственного театра оперы и балета в Баку для проведения мастер-классов в балетной труппе театра, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

С 1 по 31 октября Марк Перетокин, помимо проведения мастер-классов в азербайджанской балетной труппе, будет работать и с ведущими солистами балета, помогая им оттачивать мастерство по исполнению партий в классических балетных спектаклях.

Это, несомненно, является большим событием для театра, очень важным и полезным для профессионального роста балетной труппы.

Сегодня Марка Перетокина по праву называют носителем лучших традиций русского балета. Он принимал участие в постановках великих балетмейстеров ХХ столетия Юрия Григоровича, Леонида Лавровского, Константина Сергеева, Касьяна Голейзовского, Владимира Васильева, Бориса Эйфмана, Майкла Шенона, Раду Поклитару и других.

Как премьер балета Марк Перетокин исполнял на сцене Большого театра ведущие партии в спектаклях: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Жизель", "Раймонда", "Корсар", "Шопениана", "Дон Кихот", "Иван Грозный", "Ромео и Джульетта", "Спартак", "Кармен-сюита", "Золотой век", "Коппелия", "Анюта", "Тщетная предосторожность", "Последнее танго в Париже", "Русский Гамлет" и других.

На протяжении карьеры Перетокин работал с выдающимися педагогами, народными артистами СССР Галиной Улановой, Майей Плисецкой, Мариной Семеновой, Николаем Фадеечевым. Полученные в процессе работы навыки были успешно реализованы в педагогической деятельности, осуществляемой им в стенах Государственного академического Большого театра России.

Перетокин приглашался и проводил мастер-классы для ведущих балетных коллективов Японии, Южной Кореи, Китая, Чили, Испании, Греции, Великобритании, Португалии, Норвегии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины и Эстонии.

(Автор: Джани Бабаева)

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